PSL Study Group • Una Tarde de Estudio del PSL

The Trump Agenda: What it is, how to fight it

Friday, Dec. 30, 7pm

2969 Mission St., SF

While Trump campaigned on so-called “populist” program, his real agenda is now unmistakable. His goals are to smash labor unions and worker protections, dismantle vital social programs, cut taxes for the rich and get rid of environmental regulations, destroy public education, deport millions of undocumented immigrants, target Muslims, and attack civil and women’s rights. Trump and his appointees want to return the United States to an era when the rich could do whatever they want, with nothing for the people.



Join us for a study group and discussion on the how we can defeat the Trump Agenda and continue the struggle for socialism.

$3 - $10 donation requested, no one turned away for lack of funds.



Refreshments served. Wheelchair accessible. More info: 415-821-6171 or http://www.PSLweb.org.

Una Tarde de Estudio del PSL

La Agenda de Trump: ¿Cuál es y cómo combatirlo?



viernes, 30 de diciembre, 7pm

2969 Calle Mission, SF

Aunque Trump basó su campaña en un programa supuestamente “populista,” su verdadera agenda es ahora inconfundible. Sus objetivos son romper los sindicatos y las protecciones de los trabajadores, desmantelar programas sociales vitales, reducir los impuestos para los ricos y deshacerse de las regulaciones medioambientales, destruir la educación pública, deportar a millones de inmigrantes indocumentados, atacar a los musulmanes, y atacar a los derechos civiles y de la mujer. Trump y sus designados quieren regresar los Estados Unidos a una época en que los ricos hacían como querían, sin nada para el pueblo.

Te invitamos a una tarde de estudio y discusión sobre cómo podemos derrotar el programa de Trump y continuar la lucha por socialismo.

2969 Calle Mission esquiná de la calle 25 y 26, acerca de BART/24 St., MUNI #14, 49.

Sugerimos una donación de $3 a $10, todos bienvenidos, con o sin fondos.

Habrá antojitos.

Para mayor información llame al PSL, en 415-821-6171 o www.PSLweb.org.

