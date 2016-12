From the Open-Publishing Calendar From the Open-Publishing Newswire Indybay Feature Related Categories: Americas | International | En Español | Global Justice and Anti-Capitalism | Health, Housing, and Public Services | Police State and Prisons Chanti Ollin, Okupa Desalojada, Hace Una Llamada Para La Solidaridad by El Enemigo Común

Wednesday Dec 14th, 2016 1:43 PM Miembros del Chanti Ollin hacen una llamada a la solidaridad internacional, para que entreguen el siguiente pronunciamiento a la Embajada Mexicana más cercana.

original image (1800x1350) Chanti Ollin, una okupa y centro autónomo cultural en la zona financiera de la Ciudad de México, fue violentamente desalojada, el 22 de noviembre del 2016. 800 policías, dos helicópteros y una tanqueta antimotin, ejecutaron el operativo; ilegalmente irrumpieron en el edificio y detuvieron a 26 compañeros y compañeras sin ni siquiera contar con una orden judicial. Este desalojo forma parte de las medidas represivas que se han ido incrementando a partir de la creación de la Nueva Constituyente de la Ciudad, que busca privatizar los territorios y recursos, incrementando el valor que las formas gubernamentales extraen de las propiedades mobiliarias, y reprimiendo cualquier actividad política y cultural que entre en conflicto con sus intereses económicos. Esta semana miembros del Chanti Ollin hacen una llamada a la solidaridad internacional, para que entreguen el siguiente pronunciamiento a la Embajada Mexicana más cercana, ya sea en persona o por e-mail. Encuentre el correo electrónico de su embajada aquí. El pronunciamiento incluye la demanda de restitución de la propiedad a los colectivos que se desarrollaban al interno, y el cierre de las carpetas juridicas abiertas contra las compañeras y compañeros detenidos durante el desalojo. 14 DE DICIEMBRE DE 2016 A las Autoridades de la Embajada Mexicana en [_______] A la Secretaria de Gobiernación de la Ciudad de Mexico, Patricia Mercado Al Jefe de Gobierno de la Ciudad de Mexico, Miguel Angel Mancera En la madrugada del 22 de noviembre de 2016 un operativo de 800 efectivos antimotines, junto con 2 helicopteros y una tanqueta antimotines irrumpieron violentamente en las instalaciones del espacio Autogestivo CHANTI OLLIN, ubicado en Melchor Ocampo 424, colonia Cuauhtemoc, en la Ciudad de Mexico, y sin ninguna orden judicial efectuaron el desalojo del mismo,llevandose detenidos ilegalmente a las 26 personas que se encontraban en el inmueble. El CHANTI OLLIN (Casa en Moviemiento) es una Comunidad de Artes y Oficios que desde hace 13 años resiste de manera autogestiva en dicho espacio, promoviendo la trasmisión de saberes, impulsando las practicas anticapitalistas de comunicación, creación y defensa del territorio. Este Desalojo es parte de un proceso de Elitización de las Ciudades, que se viene ejecutando por los gobiernos a nivel mundial, buscando asignar a los grandes inversionistas territorio para su expanción monopolica.Dentro de este plan las inmoviliarias cumplen un rol fundamental de usurpación y reasignación. Mientras tanto, la comunidad CHANTI OLLIN, luego de ser liberada, permanece en las afueras del edificio en una Barricada Cultural, en donde desarrollan actividades artisticas abiertas al público, hermanados con organizaciones vecinas, autogestivas y comunitarias que sufren tambien el despojo de sus territorios, como es el caso de Pedregales de Coyoacán, quienes defienden uno de los ultimos Manantiales de la Ciudad, frente a la construcción de un megaedificio que contamina las aguas! El hostigamiento ha sido constante: Seguridad Pública y uniformados y de civil 24hs frente a la Barricada, tomando fotos y controlando los movimientos. Un compañero actualmente encarcelado, y ordenes de aprehensión para otras dos personas, forman parte de un plan de criminalización de la lucha, en la intención de acabar con los movimientos y colectividades que buscan un cambio social. En los 5 pisos del CHANTI OLLIN convivian personas y colectivos que se desarrollaban en diversas áreas. ÉL alberga: Un taller de Bicimaquinas y Ecotecnologías

Un comedor comunitario

Un Temazcal y un altar a nuestros ancestros

Una Panadería artesanal y elaboración de chocolates.

Una sala de música adaptada como estudio de Grabación

Un taller de Laudería

Un Teatro Foro con un elenco propio itinerante (Ollin Company)

Un Laboratorio de Medios Libre, donde funcionaba una Radio y Televisión Comunitaria

Una Biblioteca Popular

Un Taller de Gráfica

Un Taller de Serigrafía

Un Laboratorio de Medicina Natural, que incluye una sala de terapias corporales

Un espacio de entrenamiento corporal y Circense

Un taller de elaboración de máscaras

Un taller de Encuadernación

Un taller de Costura y Telar

Un taller de Peletería

Un huerto comunitario con plantas medicinales, comestibles, y cultivo de Alga espirulina Al momento del Desalojo, El cuerpo policial robó equipos electrónicos, computadoras, cámaras fotograficas, intrumentos musicales y herramientas en las narices de los despojados. Luego el edificio fue tapiado y sellado, dejando en el interior todo el material y herramientas utilizados en los talleres. Frente a estos acontecimientos, nos solidarizamos con la Comunidad CHANTI OLLIN, exigiendo: Cierre y archivo de la carpeta abierta contra los 26 compañeros desalojados n° CI-FEDAPUR/A/UI-1C/D/00423/11-2016 El cese de los procesos judiciales y órdenes de aprehensión a los compañeros implicados. Cese de la campaña de persecución politica y criminalización a los integrantes de la Comunidad. La restitución de su espacio de trabajo. La restitución del material y herramientas secuestradas e indemnización por los objetos robados y/o destruidos al momento del desalojo. Nos Oponemos a todo acto criminal que los gobiernos efectuen contra los movimientos Sociales, culturales y autogestivos haciendo abuso de poder! Defendemos el derecho de crecer y desarrollarnos libremente y tomar decisiones sobre nuestra Soberanía Territorial, Espiritual y Alimentaria! No a la Criminalización de la Protesta Social! Por la Apropiación y creación de más Espacios Culturales Autónomos! Los Abajo Firmantes nos solidarizamos con la Comunidad CHANTI OLLIN, por el cumplimiento de las exigencias arriba mencionadas. Nombre y Apellido

Firma https://elenemigocomun.net/es/2016/12/chan...

original image (1800x1200) https://elenemigocomun.net/es/2016/12/chan...

